'Kalp sağlığı için yasaklanmalısın!' Gönül Dağı'nın Meryem'i son pozuyla Instagram'ı salladı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin'in son karesi, takipçileri tarafından beğenildi. Şapkayla poz veren oyuncuya, yorum yağdı.

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de yıldızı parlayanlar arasında.

Sevilay Gültekin'den yeni paylaşım

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Diziden ayrılmasına rağmen Gönül Dağı izleyicisinin yakından takip ettiği Sevilay Gültekin'in son pozuna da yorum yağdı.

Bakışlarıyla beğeni toplayan oyuncunun fotoğrafına "Çok güzelsin", "Keşke geri dönsen", "Kalp sağlığı için yasaklanmalısın" yorumları geldi.