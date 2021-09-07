Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı: Beni bu enkazdan kim kurtaracak?

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 10. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası, 10. bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından dizinin büyük bir merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken, Ferit'in ''Beni bu enkazdan kim kurtaracak? Nasıl çıkacağım ben artık hiç bir şey bilmiyorum. Yüreğim yanıyor.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan Ayşe'nin bavuluyla birlikte üzgün bir şekilde gittiği görüldü. İşte Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 11. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.