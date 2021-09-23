Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı: Azade Hanım, Ferit'e tokat atıyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 13. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Kalp Yarası 13. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı...

Yapımını Süreç Film'in, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası, 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Duygusal sahneleriyle milyonların beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Ferit'in, ''Boşanmazsam ne olur anne?'' sorusuna Azade Hanım'ın, ''Ferit diye bir oğlum yok derim, bağrıma taş basarım.'' şeklinde verdiği yanıt, heyecanı katbekat artırdı.

Öte yandan Ferit'in, ''Ayşe'yi hapistan çıkarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım.'' dediği anda Azade Hanım'ın Ferit'e attığı tokat, fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 13. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 12. BÖLÜMDE NE OLDU?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.

Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır. Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar.

Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.