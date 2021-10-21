Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı: Ayşe alevlerin ortasında kalıyor!

Kalp Yarası'nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Hande'nin hain planı damga vururken Ayşe'nin alevler ortasında kalması heyecanı artırdı. İşte Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, 25 Ekim Pazartesi günü 17. bölümüyle ekranşara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına, Hande'nin hain planı damga vurdu.

Ayşe'yi ateşlerin ortasında bırakan Hande'nin sahte feryadı dikkati çekerken Azade Hanım'ın telaşı izleyicilerin heyecanını katbekat artırdı. İşte Kalp Yarası 17. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası'nın 16. bölümünde kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.