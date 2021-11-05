Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı: Ölüyorum!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ayşe'nin, ''Ölüyorum'' dedikten sonra bayılması dikkati çekti. Peki Ayşe ölecek mi? İşte Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası, 8 Kasım Pazartesi günü 19. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 19. bölümünden ikinci fragman da yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Ayşenin, ''Ölüyorum!'' dedikten sonra bayılması damga vurdu. İşte Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.