Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı: Bebeğini kaybeden Ayşe'nin feryadı yürek yaktı!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, bebeğini kaybettiğini öğrenen Ayşe'nin feryadı yürekleri sızlatacak. İşte Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası, 15 Kasım Pazartesi günü 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına bebeğini kaybettiğini öğrenen Ayşenin feryadı yürek yaktı.

Ayşe'nin, ''Ben anne olamadım ki. Beceremedim.'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO