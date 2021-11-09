Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı: Ayşe yaşam mücadelesi veriyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Ayşe'nin yaşam mücadelesi vermesi damga vurdu. Peki Ayşe ölecek mi? İşte Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, 8 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 19. bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölüm fragman da yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Ayşenin, hastanede yaşam mücadelesi vermesi damga vurdu.

Ferit'in, ''Ben buradayım. Sakın korkma tamam mı?'' sözlerinin dikkati çektiği fragmanda, Mirza'nın ''Bebeği kurtarabilecek misin?'' sözleri, Ayşe'nin bebeğinin hayati tehlikesinin olduğunu gösterdi. İşte Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 20. Bölüm Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir. Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.