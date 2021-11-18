Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı: Keşke seni hiç tanımasaydım, Ayşe diye biri yok artık!

Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı: Keşke seni hiç tanımasaydım, Ayşe diye biri yok artık!

Kalp Yarası dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ayşe'nin, ''Keşke seni hiç tanımasaydım, Ayşe diye biri yok artık!'' sözleri dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 22 Kasım Pazartesi günü 21. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Ayşe Ferit'e ''Keşke seni hiç tanımasaydım, Ayşe diye biri yok artık!'' diyerek resti çekti.

Ferit ise Ayşe'ye, ''Bende bebeğimi kaybettim, bende baba olamadım, bende aynı acıyı yaşıyorum.'' diyerek Ayşe'yi sakinleştirmeye çalışsa da Ayşe Ferit'e oldukça öfkelidir.

Öte yandan Hande, annesine Ayşe'nin bebeği düşsün diye elinden ne geliyorsa yaptığını itiraf ederken annesinin merdivenlerden düşmesi dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 21. Bölüm Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'Ü hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir? Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?