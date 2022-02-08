Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı: 'Beni sensiz, beni yarım bırakma...'

Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı: 'Beni sensiz, beni yarım bırakma...'

Kalp Yarası'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yaman'ın Hande'yi kovması damga vururken, Ferit ise Ayşe'yi aramaya koyuldu. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 7 Şubat Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümün ardından merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Ayşe bir anda yola atlayınca araba çarpar ve haberi alan Ferit oldukça korkar. Öte yandan olay yerinde herkes Ayşe'yi ararken Ferit çok üzgündür. Hande konakta kafasına göre davranması Yaman'ı sinirlendirir ve sonunda sonunda Yaman Hande'yi konaktan kovar.

Peki Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte 31. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı VİDEO