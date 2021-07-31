Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın 5. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Yeni bölüm fragmanına Ayşe'nin evlilik itirafı damga vurdu. İşte Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 4. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizinin son bölümünde, Hande'nin Ayşe'yle ilgili ulaştığı önemli bilgi sonrası tüm dengeler değişirken Antakya'ya gelen davetsiz misafir konağın altının üstüne getirdi.

Duygusal sahneleriyle pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın yayınlanan fragmanına, Ayşe'nin evlilik itirafı damga vurdu

İşte Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı ve son bölüm de yaşananlar...

Kalp Yarası 5. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası, 2 Ağustos Pazartesi akşamı beşinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştığı reyting rekortmeni dizinin son bölümün etkisi ise hala devam ediyor.

Kalp Yarası'nın 4. bölümünde, Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır.

Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman, kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır.

Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.