Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit öldü mü?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, altıncı bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, dün akşam altıncı bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü, yine izleyicilerden tam not aldı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Heyecanı kat kat artıran fragmanda, Ferit için ağlayan Azade'nin Ayşe'ye olan nefreti bu sefer tamamen gün yüzüne çıktı.

Azade'nin, Ayşe'ye,"Ne zaman kurtulacağız senden?" diye haykırması fragmana damga vurdu. Peki Ferit öldü mü? İşte Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 7. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası, 6. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlerken #TutElimden etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin 6. bölümünde, Baha'nın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur.

Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur.

Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.