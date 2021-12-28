Kalp Yarası Adnan öldü mü, diziden çıktı mı? Mahir Günşiray'ın ayrılığı...

27 Aralık 2021 akşamı ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Adnan'ın ölümü seyirciyi üzdü. Peki Kalp Yarası'nın Adnan'ı Mahir Günşiray diziden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar...

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevin'in yer aldığı geçtiğimiz yaz kanalın yüzünü reytinglerden yana güldüren Kalp Yarası dizisinden kötü haber geldi.

Kalp Yarası dizisi düşen reytinglerini kurtarmak için diziye yeni karakterler dahil olmuştu. Yeni karakterlerin yanı sıra dizideki ana karakterler de bir bir diziden ayrılmaya başladı. Onlardan biri de Adnan Bey oldu.

Azade'yle evlendikten sonra işlerin başına geçen Adnan Sancakzade'nin vefat haberi izleyicileri üzdü. Peki Mahir Günşiray diziden ayrıldı mı?

KALP YARASI ADNAN (MAHİR GÜNŞİRAY) DİZİDEN AYRILDI MI?

Diziyle 26 bölüm anlaşması olan Mahir Günşiray'dan ayrılık haberi geldi. Usta oyuncu 27 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümde projeye ölerek veda etti.