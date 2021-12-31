Kalp Yarası bomba bir transfere imza attı! Güzel oyuncu Sancakzade Konağı'nda fırtına gibi esecek

Kalp Yarası bomba bir transfere imza attı! Güzel oyuncu Sancakzade Konağı'nda fırtına gibi esecek

Son olarak Benim Hayatım dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak Adnan karakterine hayat veren Mahir Günşıray'ın veda ettiği diziden bomba bir transfer haberi geldi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KALP YARASI'NDA BOMBA ETKİSİ YARATACAK

Son dönemlerde güzelliği ve yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Kalp Yarası dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Benim Hayatım dizisinde başrol üstlenmişti.

Başrolden yan role geçiş yapan Nilsu Berfin Aktaş, Kalp Yarası'na sürpriz bir karakterle bomba gibi bir giriş yapacak. Güzel oyuncu, dizinin 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak 28. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.