Kalp Yarası'nda herkesi şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu hazin sonla veda ediyor

Kalp Yarası'nda herkesi şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu hazin sonla veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan izleyicileri üzecek bir haber geldi. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı dizinin başrol oyuncularından biri projeye veda edecek.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın kaleme aldığı ATV'nin ilgiyle takip edilen Kalp Yarası dizisi, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Dizinin ana karakterlerinden birinin projeye veda edeceği öğrenildi.

MAHİR GÜNŞİRAY PROJEYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kalp Yarası dizisinde, Ferit'in babası Adnan karakterine hayat veren Mahir Günşiray diziden ayrılacak.

Diziyle toplan 26 bölüm anlaşması olan usta oyuncu, 26. bölümde projeye ölerek veda edecek.

Kalp Yarası dizisinin reyting konusunda sorun yaşaması, finale doğru adım adım ilerlediği şeklinde yorumlanıyor. Tam da böyle bir noktada başrol ayrılığının yaşanacak olması, hikayede büyük bir değişimin yaşanacağına işaret ediyor.