Ağzınız açık kalacak! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın uzun saçlı haline bakın

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Taner karakterine hayat veren Gökhan Alkan, eski hali ile gündeme geldi. Başarılı oyuncu Alkan'ın uzun saçlı halini gören hayranları, gözlerine inanamadı.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamayı başarıyor.

Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin, Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası dizisinin oyuncuları, özel hayatlarıyla merak konusu oluyor.

Bu isimlerden biri de dizide canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gökhan Alkan oldu.

Sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın, rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile uyumu da çok beğeniliyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncunun, Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunuyor.

UZUN SAÇLI HALİ ŞAŞIRTTI

Muhteşem Yüzyıl, Her Şey Yolunda Merkez, Kocamın Ailesi, Kalp Atışı ve Yasak Elma gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Gökhan Alkan, şimdilerde Kalp Yarası'nda rol alıyor.

Dizideki partneri Yağmur Tanrısevsin ile oldukça uyumlu bulunan Alkan, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cavadzade ile evliliğe giden mutlu bir birlikteliği olan Alkan, eski haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun uzun saçlı halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.