Kameralara küstü! Minik Forrest Gump'ın son hali tanınmıyor... Dünyaya damgasını vuran Forrest Gump filminin çocuk yıldızı, şimdilerde kırk yaşına merdiven dayadı.

Forrest Gump filmi, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi ve drama dalında bir film.

Zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını konu edinen Forrest Gump yayınlandığı tarihten itibaren oldukça beğenildi. ve bir çok ödül aldı.

Filmde başrolü Tom Hanks oynadı. Ancak Hanks'in çocukluğunu oynayan küçük yıldız da bir o kadar hafızalara kazındı.

O kadar başarılı bir performans sergiledi ki herkes onun bu alanda kariyer yapacağını düşündü. Oysa ki, işler hiç öyle olmadı.

O ünlü filmde rol aldığında henüz 8 yaşında olan Michael Conner Humphreys, adeta kameralara küstü.

Pişman değil

Bugün 38 yaşında olan Michael Humphreys, The Sun gazetesine konuştu.

Neden bir çocuk oyuncu olarak kariyerini sürdürmediği konusunda şunları söyledi:

" Bir çocuk yıldız olmayı isteyip istemediğimden emin değildim. Bu durum her zaman o kadar da iyi sonuç vermiyor. Bugün bazılarına baktığımda haklı olduğumu düşünüyorum."