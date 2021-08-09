Kan kaybeden Arka Sokaklar'da şaşırtan sürpriz! Sevilen karakter geri döndü... İşte o isim

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedaların ardından sevindirici bir haber geldi. Dizinin sevilen karakteri resmen kadroya geri döndü. İşte o isim...

Kanal D ekranlarının 15 sezondur ilgiyle izlenen ve Erler Film'in kurucusu, yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan polisiye dizi Arka Sokaklar'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik’in veda ettiği diziden, son olarak Ali karakterine hayat veren oyuncu Alp Korkmaz'ın ayrıldığı öğrenilmişti.

İzlenme rekorları kıran dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya hesaplarından bu duruma tepkilerini gösterirken diziden sevindirici bir haber geldi.

Eylül ayında 16. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin çekimlerinin 10 gün içinde başlayacağı öğrenilirken sevilen karakterlerden birinin diziye geri döndüğü öğrenildi.

ARKA SOKAKLAR'IN METİN'İ GERİ DÖNDÜ

Birsen Altundaş'ın haberine göre, her cuma kemik bir seyirci kitlesi olan ve son zamanlarda kan kaybeden polisiye dizinin Metin Çoban'ı Furkan Göksel ekibe geri dönüyor.

Öte yandan yeni bölümleri merakla beklenen dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu katılacak. Biri kadın olan karakterlere kimlerin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.