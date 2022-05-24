'Kana kana diyosun' Erşan Kuneri'nin Seyyal'i Nilperi Şahinkaya bikinili fiziğiyle büyüledi...

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'de "Seyyal" karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti.

Dizide "Seyyal" karakteri ile izleyici karşısına çıkan yetenekli oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyük bir beğeni topladı.

Cazibeli ve seksepalitesi yüksek bir karaktere hayat veren Nilperi Şahinkaya, performansı kadar güzelliği ile de ilgi görüyor.

İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ile ekran macerasına başlayan Nilperi Şahinkaya, asıl çıkışını Kiraz Mevsimi ile yakaladı, son olarak ise Yasak Elma dizisinde Cansu karakterini canlandırdı.

34 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Cesur paylaşımlardan geri kalmayan Nilperi Şahinkaya, son kareleri ile görenleri mest etti.

Nilperi Şahinkaya'dan bikinili poz

Cannes Film Festivali'ne katılan Nilperi Şahinkaya, bikinisiyle poz verdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, fiziğini takipçilerinin beğenisine sundu.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Nilperi Şahinkaya, sevenlerinden tam not aldı.

İşte o paylaşım...