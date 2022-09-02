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    Kanada'da iki genç, tribünde ilişkiye girdi

    Toronto Blue Jays ile Chicago Cub maçına giden iki genç, tribünün arka sıralarına geçerek cinsel ilişkiye girdi. Kucak kucağa olan ikili, güvenlik görevlilerinin zoruyla dışarıya çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:33
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    Kanada'da iki genç, tribünde ilişkiye girdi

    Kanada'da Toronto Blue Jays ile Chicago Cub takımları arasında yapılan maç sırasında, tribünde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Rogers Center'da gerçekleştirilen maç sırasında, tribünün arka bölümlerine geçen iki genç yakınlaşmaya başladı.

    Tribünde kucak kucağa ilişkiye girdiler

    Daha da ileri giden genç kız, erkek arkadaşının kucağına çıktı. Bu sırada cinsel ilişkiye giren ikili, taraftarlar tarafından fark edildi.

    Şikayet üzerine bölgeye gelen güvenlik görevlileri, çifte uyarıda bulunmak için çekinse de bir süre sonra olaya müdahale etti.

    Uyarılan ikili dışarıya çıkmaları istenince zorluk çıkardı.

    Toronto polisine olayla ilgili şikayet gitmedi

    İkiliyi zorla dışarıya çıkarılırken, polise olayla ilgili bir şikayetin gitmediği öğrenildi.

    İşte o anlar...

    Kanada'daki iki genç, tribünde ilişkiye girdi VİDEO


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