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- Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...
Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 19:37
15 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Atasoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimini ABD'de tamamlayan Atasoy, televizyonculuğa ise 2009 yılında Beşiktaş TV’de başladı.
2011 yılında CNN Türk’e transfer olan güzel isim, Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı.
Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunan Gözde Atasoy, herkesin sevdiği ve tanıdığı spikerlerden biriydi.
2018 yılında döndüğü CNN Türk kanalından 26 Haziran 2020 tarihinde ayrılan Atasoy, şimdilerde yeni bir işin heyecanını yaşıyor.
Atasoy'un yeni mesleğini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç spikerin bir hayli mutlu olduğu görüldü.
Gözde Atasoy'un yeni mesleği
Kadın girişimcilerden Ayşe Kefli ile birleşen Gözde Atasoy, Mart 2020 tarihinde yeni bir marka kurdu.
Kurulan marka sayesinde lüks kıyafetler, satın almadan kısa süreliğine kiralanıp kullanılabiliyor. Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan markanın ayrıca 400 bin dolar yatırım aldığı biliniyor.
Buna göre; marka envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor.
1 ay sonunda ise ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün geri teslim ediliyor.