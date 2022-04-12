Petrol
104.41
6.02%
Euro
15.81
-1.00%
Dolar
14.59
-0.46%
Altın
924.19
0.33%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
588.876
-1.82%
BTXN Coin
31.04
-2.20%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    • Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...

    Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...

    Uzun bir süre Kanal D Haber'in hafta sonunda yer alan ve daha sonra CNN Türk'e geçen Gözde Atasoy, mesleği bıraktı. Şimdilerde yeni bir işi üstlenen genç spiker, herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 19:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...

    15 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Atasoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

    Yüksek lisans eğitimini ABD'de tamamlayan Atasoy, televizyonculuğa ise 2009 yılında Beşiktaş TV’de başladı.

    2011 yılında CNN Türk’e transfer olan güzel isim, Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı.

    Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunan Gözde Atasoy, herkesin sevdiği ve tanıdığı spikerlerden biriydi.

    2018 yılında döndüğü CNN Türk kanalından 26 Haziran 2020 tarihinde ayrılan Atasoy, şimdilerde yeni bir işin heyecanını yaşıyor.

    Atasoy'un yeni mesleğini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç spikerin bir hayli mutlu olduğu görüldü.

    Gözde Atasoy'un yeni mesleği

    Kadın girişimcilerden Ayşe Kefli ile birleşen Gözde Atasoy, Mart 2020 tarihinde yeni bir marka kurdu.

    Kurulan marka sayesinde lüks kıyafetler, satın almadan kısa süreliğine kiralanıp kullanılabiliyor. Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan markanın ayrıca 400 bin dolar yatırım aldığı biliniyor.

    Kanal D Haber in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy un yeni mesleği Ne alaka dedirtiyor... #1

    Buna göre; marka envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor.

    1 ay sonunda ise ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün geri teslim ediliyor.

    Kanal D Haber in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy un yeni mesleği Ne alaka dedirtiyor... #2

    Kanal D Haber in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy un yeni mesleği Ne alaka dedirtiyor... #3


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'da annesinden zorla para aldı, tutuklandı
    3. Sayfa

    Samsun'da annesinden zorla para aldı, tutuklandı

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Güzellik koçu Nuray Yıldız'dan cilt bakımı için öneriler
    Sağlık

    Güzellik koçu Nuray Yıldız'dan cilt bakımı için öneriler

    Görüş Bildir