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Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...

Kanal D Haber'in hafta sonunda yıllarca onu izledik! Gözde Atasoy'un yeni mesleği 'Ne alaka' dedirtiyor...

Uzun bir süre Kanal D Haber'in hafta sonunda yer alan ve daha sonra CNN Türk'e geçen Gözde Atasoy, mesleği bıraktı. Şimdilerde yeni bir işi üstlenen genç spiker, herkesi şaşırttı.