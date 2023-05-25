Kanallarda bugün: 25 Mayıs Perşembe 2023 yayın akışı! Televizyon ekranlarında bugün neler var neler yok merak eden seyirciler, internete göz atıyor. Peki, 25 Mayıs 2023 TV'de neler var? İşte perşembe günü TV'dekiler...

Televizyonda her kanalda farklı içerikler yer alıyor.

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Cumhurbaşkanı Özel, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 25 Mayıs Perşembe 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı Özel

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:15 Liderler Fox’ta

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra