Kanallarda bugün! 3 Nisan 2023 TV yayın akışı...

dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor. Pazartesi günleri kanallarda birbirinden farklı, heyecanlı ve aksiyonlu yapımlar yer alıyor.

3 Nisan Pazartesi akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Küçük Gün Işığı

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm

17:00 Söz / Tekrar

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 Adım Farah

15:15 Sahrap Soyasal İle Ramazan Sofrası

16:00 En Hamarat Benim

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile / Tekrar

22:3O Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023