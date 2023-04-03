Kanallarda bugün! 3 Nisan 2023 TV yayın akışı... Pazartesi stresini televizyon karşısında atmak isteyenler, kumandayı aldığı gibi kanallar arasında turluyor. Peki bugün hangi dizi, film ve programlar var? İşte 3 Nisan Pazartesi 2023 TV yayın akışları...

Medya dünyasında yeni bir hafta daha başlıyor. Pazartesi günleri kanallarda birbirinden farklı, heyecanlı ve aksiyonlu yapımlar yer alıyor. 3 Nisan Pazartesi akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:10 Bir Küçük Gün Işığı Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Aşk ve Umut 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan / Yeni Bölüm 17:00 Söz / Tekrar 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Ömer Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:30 Adım Farah 15:15 Sahrap Soyasal İle Ramazan Sofrası 16:00 En Hamarat Benim 19:00 Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:25 1 Çorba 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile / Tekrar 22:3O Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023