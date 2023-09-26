Kandil gecesi: 26 Eylül 2023 Salı TV'de neler var? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...
ensonhaber.com

Ekranlarda yeni sezon heyecanı sürüyor.

Bugün, kandil programları ile birlikte kanalların akışları devam ediyor.

Akşam vaktinde Müjdemi İsterim, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

TRT 1 yayın akışı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz