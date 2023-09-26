Kandil gecesi: 26 Eylül 2023 Salı TV'de neler var? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... 26 Eylül Salı günü birçok kandil programı ile birlikte dizi ve filmler de yayında yerini alacak. İşte bugünün yayın akışları...

ensonhaber.com Ekranlarda yeni sezon heyecanı sürüyor. Bugün, kandil programları ile birlikte kanalların akışları devam ediyor. Akşam vaktinde Müjdemi İsterim, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 26 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Dilek Taşı 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Üç Kız Kardeş Star TV yayın akışı 07:00 Benim Tatlı Yalanım 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını 23:15 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema) Fox TV yayın akışı 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Hamarat Benim 15:00 Bu Tabak Kimin? 17:30 Bambaşka Biri 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Yabani 23:15 Kirli Sepeti 01:45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel TRT 1 yayın akışı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz