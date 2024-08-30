Kanser tedavisi görüyordu! Kahtalı Mıçe'nin son hali ortaya çıktı... Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Kahtalı Mıçe'nin son hali...

Haber Merkezi

Kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkan ve kemoterapi tedavisi alan Kahtalı Mıçe'nin son hali ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kahtalı Mıçe ile verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Mahmut Tuncer'in o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mahmut Tuncer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçı’yı ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere." ifadelerine yer verdi.