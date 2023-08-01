Kansere yakalanmıştı... İşte Arka Sokaklar’ın yıldız oyuncusu son hali! Arka Sokaklar dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Kanseri yenen Aksoy, son haliyle hayranlarını sevindirdi.

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Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, kansere yakalandığını duyurmuştu.

Lenfoma kanserine yakalanan ve hayranlarını üzen Aksoy, tedavi sürecine başladı.

Bu süreçte oyunculuğa ara veren ve tedavi gören Aksoy, kanseri yendiğini de sosyal medyadan paylaştı.

Kanseri yenen hatta setlere döneceğini bile açıklayan Boğaç Aksoy, "Çekimleri nisan ayında başlayacak olan yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Bana inancı ve sevgisi ile güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur’a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum." demişti.

Şimdi yeniden oyunculuk için hazırlık yapan Aksoy'un son hali de hayranlarının yüreğine su serpti.

İşte Boğaç Aksoy'un son hali

Kanseri yenen ve yeniden setlere dönmeye hazırlanan Boğaç Aksoy, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam eden Aksoy'un yeniden toplarlandığını gören hayranları da yoruma yağdırdı.

"Seni çok özledik" diyen hayranları, setlere dönmesi için de sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.