Kanserle mücadele eden Canan Ergüder eşiyle kamera karşısına geçti! İşye yeni projesi

Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder'den sevindiren bir haber geldi. Tedavisi iyi giden ünlü oyuncu, doktorlarının onayıyla yeni bir projede rol aldı.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu olan Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayından beri meme kanseriyle mücadele ediyor.

Kansere yakalandığı sırada Star TV ekranlarında yayınlanan ''Menajerimi Ara'' dizisinde Feris karakterine hayat veren Ergüder, hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti.

Rol aldığı diziden ayrılır ayrılmaz tedaviye başlayan 44 yaşındaki ünlü oyuncudan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

EŞİ KENAN ECE İLE AYNI PROJEDE YER ALDI

Sağlık durumu iyiye giden Canan Ergüder, doktorlarının da onayıyla yeni bir projede rol aldı.

''Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi'' adlı belgesel sinema filminde rol alan güzel oyuncunun son hali de oldukça beğenildi.

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan ünlü oyuncu Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı.

İşte Canan Ergüder'in son hali...

21 EYLÜL'DE GÖSTERİMDE

''Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi'', Sadan Ünüvar'ın Alzheimer teşhisi konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin başrollerini paylaştığı yapım, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde sinema seyircisiyle buluşuyor.