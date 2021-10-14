Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı: Davut darağacında!

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın 4. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmana, Davut'a idam kararı verilmesi damga vurdu. İşte Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni sezonun en sevilen yapımları arasında yerini aldı.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı.

1940'lı yıllarda Zonguldak'ta geçen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'ın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmana, Davut'a idam kararı verilmesi damga vurdu. İşte Kanunsuz Topraklar 4. bölüm fragmanı...

Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, onu Çolak'ın elinden kurtarmak için jandarmaya haber vermeyen babasından hesap sorar. Malik Bey ise Çolak'ın ölümüyle rahatlamıştır çünkü Çolak, Malik Bey'in hayatını kökünden değiştirecek kirli bir sırrını bilmektedir.

Babasının, Gülfem'i Ali Gelik'le evlendireceğini öğrenen Yavuz, Ali Gelik'i vazgeçirmek için Asude üzerinden bir plan yapar. Ali'yle evlenmek istemeyen Gülfem adamın karşısına çıkıp bunu açık açık yüzüne söyler. Ne var ki bugüne kadar hiçbir kadın tarafından ret edilmemiş olan Ali durumu bir gurur meselesi yapacaktır.

Malik Bey tarafından ustabaşı yapılan Davut, işçilerin haklarını iyileştirmek isteyince karşısında yine Malik Bey'i bulur. Üstelik adam ölen işçilerin ailelerini evlerinden çıkarmak ve yerlerine yeni gelecek işçileri yerleştirmek istemektedir.

Gülfem, Davut'a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir.