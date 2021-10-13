Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! İşte estetiksiz hali...

FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Peki Esra Bilgiç'in de estetikli güzellerden olduğunu biliyor muydunuz?

Çarşamba akşamlarına damga vuran FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde hayat verdiği Halime karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bilgiç'in yurt dışında da hatırı sayılır hayran kitlesi bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul'un ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde başrolü Murat Yıldırım ile paylaşan Bilgiç, Sibel karakteriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

ESTETİKSİZ HALİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Instagram hesabında 4.9 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Esra Bilgiç, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Şimdilerde FOX TV'nin Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü Uğur Güneş ile paylaşan Esra Bilgiç, yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı.

Esra Bilgiç'in estetikli güzellerden olduğunu duyanlar, adeta şoke oldu.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Hakkında çıkan estetik iddialarına cevap veren Esra Bilgiç, ''Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir Haber gördük. ''Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı'' diye. Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaş modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem.'' dedi.

İşte Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...