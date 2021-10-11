Kanunsuz Topraklar'ın kadrosu genişliyor! Diziye 3 oyuncu daha...

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisine, 3 yeni oyuncu dahil oldu. Reytinglerde kötü gitmeyen dizinin, dahil olan yeni oyuncularla iyice yükseleceği belirtildi.

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar, ilk bölümü ile ilgi çekti.

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'i bir araya getire iddialı dizi ekibi, reyting sonuçları ile rahat bir nefes aldı.

1940'lı yıllarda geçen dönem dizisinin çekimleri, Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ön hazırlığı 9 ay süren dizi, çarşamba günlerinin yıldızı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ile reyting yarışına girdi.

Güçlü kadrosu ile gündeme gelen diziye 3 yeni oyuncunun daha katıldığı ve bu oyuncuların dizinin gidişatını etkileyeceği belirtildi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'A 3 TAZE KAN

Kanusuz Topraklar kadrosuna Hazar Motan, Özlem Tokaslan ve Beyti Engin dahil oldu.

Dizinin fragmanındaki yeşil gözlerin Hazar Motan'a ait olduğu öğrenildi. İlerleyen bölümlerde diziye, Özlem Tokaslan ve Beyti Engin katılacak.

Faruk Teber ile Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Kanunsuz Topraklar dizisinin denaryosunu ise Zülküf Yücel kaleme alıyor.