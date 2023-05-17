Yönetmenliğini Zeki Ökten, senaristliğini ise Umur Bugay’ın üstlendiği Kapıcılar Kralı filmi günümüzde ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Zaman zaman televizyonda yayınlanan film, izleyicilere nostaljik anlar yaşatıyor.
Filmin kadrosunda usta oyuncu Kemal Sunal, Bilge Zobu, Şevket Altuğ, Sevil Gültekin gibi başarılı isimler yer alıyordu.
Kapıcılar Kralı filminde çocuklarını oynayan abi kardeş de hafızalara kazındı.
Yarım asır sonra buluştular
Yeşilçam tutkusuyla bilinen oyuncu Doğan Güneş, Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal'ın çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman’ı 45 yıl sonra bir araya getirdi.
Güneş, "Cihangir Güneşli Sokak’ta, filmin çekildiği apartmanın önünde buluştuk. Yıllar sonra sarıldılar. Hüzünlü bir an yaşandı” dedi.