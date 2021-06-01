Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi oyuncuları..

2014 yılı yapımı Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Orijinal adı ''Captain America: Wınter Soldier'' olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo'nun oturduğu, başrollerinde Chris Evans, Scarlett Johansson gibi isimlerin yer aldığı bilimkurgu, aksiyon ve macera türündeki Kaptan Amerika: Kış Askeri, 2014 yılında vizyona girdi.

Aksiyon tutkunları, bu akşam ekranlara gelecek olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika, yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar. Soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ OYUNCULARI