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    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu..
    • 11.10.2022 - 09:21
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    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları bell oldu.Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti.

    Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi.En başarılı tantuni yapan Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike son altıya kalırken kaptanlık düellosuna Ayaz ve Barış kaldı.

    Ayaz ve Barış mavi takım kaptanı olabilmek için gözleri kapalı bir şekilde peynir ve baharat tadımı yaptı.En fazla doğru bilen yarışmacı mavi takım kaptanı oldu.

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #1

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu.Dün oynanan kaptanlık oyunu sonucu mavş takım kaptanlığını kazanan isim Ayaz oldu.Ayaz kırmızı takım kaptanlığı için Burak Kaya'yı seçti.

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #2

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #3

    Takımlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de haftanı takımları belli oldu.İşte bu haftanın takımları;

    Mavi Takım

    Ayaz (Kaptan)

    Metin

    Çağatay

    Tayfun

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Serpilay

    Kırmızı Takım

    Burak Kaya (Kaptan)

    Büşra

    Gamze

    Görkem

    Atike

    Fatma Nur

    Tolga

    Burak


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