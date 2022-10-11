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- KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..
KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..
- 11.10.2022 - 09:21
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları bell oldu.Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti.
Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi.En başarılı tantuni yapan Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike son altıya kalırken kaptanlık düellosuna Ayaz ve Barış kaldı.
Ayaz ve Barış mavi takım kaptanı olabilmek için gözleri kapalı bir şekilde peynir ve baharat tadımı yaptı.En fazla doğru bilen yarışmacı mavi takım kaptanı oldu.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu.Dün oynanan kaptanlık oyunu sonucu mavş takım kaptanlığını kazanan isim Ayaz oldu.Ayaz kırmızı takım kaptanlığı için Burak Kaya'yı seçti.
Takımlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de haftanı takımları belli oldu.İşte bu haftanın takımları;
Mavi Takım
Ayaz (Kaptan)
Metin
Çağatay
Tayfun
Yağız
Kıvanç
Barış
Serpilay
Kırmızı Takım
Burak Kaya (Kaptan)
Büşra
Gamze
Görkem
Atike
Fatma Nur
Tolga
Burak