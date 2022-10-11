KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları bell oldu.Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti.

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi.En başarılı tantuni yapan Barış, Çağatay, Tayfun, Tolga, Ayaz ve Atike son altıya kalırken kaptanlık düellosuna Ayaz ve Barış kaldı.

Ayaz ve Barış mavi takım kaptanı olabilmek için gözleri kapalı bir şekilde peynir ve baharat tadımı yaptı.En fazla doğru bilen yarışmacı mavi takım kaptanı oldu.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu.Dün oynanan kaptanlık oyunu sonucu mavş takım kaptanlığını kazanan isim Ayaz oldu.Ayaz kırmızı takım kaptanlığı için Burak Kaya'yı seçti.

Takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanı takımları belli oldu.İşte bu haftanın takımları;

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

Kırmızı Takım

Burak Kaya (Kaptan)

Büşra

Gamze

Görkem

Atike

Fatma Nur

Tolga

Burak