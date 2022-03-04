Kara Sevda'nın tehlikeli güzeli Asu'nun hem son hali hem de sevgilisi olay! Bir zamanlar fenomenmiş...

Kara Sevda'nın tehlikeli güzeli Asu'nun hem son hali hem de sevgilisi olay! Bir zamanlar fenomenmiş...

Kara Sevda dizisinde Asu karakterin hayat veren Melisa Aslı Pamuk, şu sıralar Hayatlar ve Hayaller dizisinde boy gösteriyor. Kara Sevda'dan sonra değişen oyuncu, sevgilisi ve son haliyle gündem oldu.

14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Sevda, 2 sezon sürdü ve 74. bölüm ile ekran macerasını sonlandırdı.

Burak Özçivit, Neslihan Atagül Doğulu ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizi, hüzünlü bir aşk hikayesini konu aldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, proje geçtiğimiz yıllarda yurt dışına satıldı.

Birçok anlamda başarı elde eden dizide Melisa Aslı Pamuk, Asu karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Kemal'e aşık olan ama zaman geçtikçe tehlikeli bir hale gelen Asu, güzelliği ile seyircisinin beğenisini toplamıştı.

Asu'ya hayat veren Melisa Aslı Pamuk bugüne kadar sayısız projede ekrana çıktı ve ününe ün kattı.

Şu sıralar Hayatlar ve Hayaller'de boy gösteren Pamuk, aynı zamanda da aşkın en güzel halini yaşıyor...

MELİSA ASLI PAMUK YILLAR İÇİNDE GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da doğan Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinci oldu.

Bu yarışma sayesinde hayatımıza giren oyuncu sırasıyla; Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul,Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer aldı.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek Ödülleri – "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen Melisa Aslı Pamuk, Kara Sevda'dan sonra değişti ve daha çok güzelleşti.

Mustafa Mert Koç'la aşk yaşayan Melisa Aslı, görenlerin aklını başından alıyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Mustafa Mert Koç'la uzun süredir birlikte olan oyuncunun nikah masasına oturmasına sıcak bakılıyor.

MELİSA ASLI PAMUK'UN SON HALİ

MELİSA ASLI PAMUK VE SEVGİLİSİ