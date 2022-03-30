Kara Tahta dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Edirne Lisesi'nin adresi...

Kara Tahta dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Edirne Lisesi'nin adresi...

Miray Daner ve Furkan Andıç'ın başrolü paylaştığı TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta nerede, hangi şehirde çekiliyor merak ediliyor. İşte dizinin çekim yeri ve Edirne Lisesi hakkında bilgiler...

TRT ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta, yayın macerasına başlıyor...

ÜS Yapım imzalı, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, "Kara Tahta" konusu ve oyuncularıyla seyircinin beğenisini kazanacak.

Çarşamba akşamları yeni bölümleri yayınlanacak olan Kara Tahta dizisinde Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak.

Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.

Öte yandan çekim yerleriyle dikkat çeken dizi nerede geçiyor merak edildi. Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor, seti nerede? Kara Tahta dizisindeki uzun köprü ve lise nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisinin ekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı. Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek.

Edirneİl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Karaağaç, Mecidiye ve Ekmekçizade Ahmet Paşa köprülerimiz, tarihi tren garı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Deveci Han, Kaleiçi'ndeki tarihi tescilli yapılarımız, konaklarımız kullanılarak şehrimizin, kültür turizminin başkenti olan Edirne'mizin tanıtımına ciddi katkı sunuluyor. Tarihi Edirne Lisesi'nde de dizinin birçok bölümü çekilmeye devam ediliyor." diye konuştu.