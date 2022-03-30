Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil'in eski hali şoke etti! 'Bu resmen evrim'

Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil'in eski hali şoke etti! 'Bu resmen evrim'

Kara Tahta dizisindeki Sevgi karakteriyle ekranlara dönen Çiçek Dilligil'in kilolu hali, izleyicilerin merak konusu oldu. 3 senede 30 kilo veren oyuncunun değişimi görenleri şaşırttı.

Televizyon ekranlarının ve sahnelerin renkli yüzü Çiçek Dilligil, TRT ekranlarındaki yeni dizisi Kara Tahta ile seyirci karşısına çıkıyor.

Kuzenlerim, Baskül Ailesi ,Çılgın Bediş, Acı Yıllar, Dudaktan Kalbe , Minik Cadı gibi dizilerle oyunculuk kariyerini adım adım çıkan Çiçek Dilligil, son olarak Tövbeler Olsun dizisinde rol aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan oyuncu, adeta "sanat" ailesine doğdu.

Sahne ve setlerden hiç ayrılmayan oyuncu, hayatının büyük bir döneminde fazla kilolarından muzdaripti.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi.

Fiziğini sporla destelkeyerek daha çok güzelleşen ve beğenileri toplayan Dilligil'in eski hali, görenler şoke ediyor.

Gün geçtikçe eriyen oyuncu, neredeyse her gün spor yapıyor.

Dilligil, kilolu olmanın mesleğine etkisine ise şu sözlerle yanıt vermişti:

"Tüp mide ameliyatı olmadan önce, çok kilolu olduğum dönemlerde, bana hep komik roller verildi. Ne yani, tombiş insanların içinde kötülük yok mu? Entrika çeviremez mi? Oysaki bizler bedenimizle değil ruhumuzla oynuyoruz.

Tüp mide ameliyatından sonra güzel karakter ve roller gelmeye başladı ama ben rol gelsin diye değil, tansiyon ve şeker problemi yaşadığım için tüp mide ameliyatı oldum. Rol skalam değiştiğinde mutlu oldum ama sadece dış görünüşle insanları kalıplaştırmak çok acımasızca."

İşte Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil'in değişimi...

