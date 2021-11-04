Karadayı dizisinden Sadakatsiz'e bomba transfer! Asya'ya ikinci darbe geliyor

Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz'den bomba bir transfer haberi geldi. Bir döneme damgasını vuran Karadayı dizisinde rol alan Aslı Orcan, Sadakatsiz'in kadrosuna Leyla rolüyle dahil oldu.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 3 Kasım Çarşamba akşamı 37. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin son bölümünde, Aras ve Asya yeni bir aşka yelken açarken Güçlü Ailesi'nde adeta yaprak dökümü yaşandı.

Ancak bölümün esas sürprizi Aras'ı tanıyan Leyla Ateşoğlu'nun Tekirdağ'a gelişi oldu. Leyla'ya ise kimin hayat verdiği merak konusu oldu.

ASLI ORCAN SADAKATSİZ'DE

Sadakatsiz dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan Aras karakterinin geçmişi merak konusuydu.

Sadakatsiz'in 3 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen 37. bölümünde, Aras'ın geçmişiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Aras'ı tanıyan Leyla, Tekirdağ'a geldi.

Leyla karakterine ise bir döneme damgasını vuran ''Karadayı'' dizisinde rol alan Aslı Orcan hayat verecek. Entrika dolu bir karaktere sahip olan Leyla yalanları ve kirli oyunlarıyla ortalığı birbirine katacak.

ASLI ORCAN KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen Aslı Orcan, 2003 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümünden mezun olmuştur.

"Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapan Orcan, Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu bölümünde bulunmuştur.

Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu ve diyalog dersi alan Orcan, daha sonra ''Medcezir'' adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

Aslı Orcan, 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir evladı vardır.

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