Karadayı'nın Ayten'i Çukurova'nın Müjgan'ı.. Melike İpek Yalova'nın minicik büstiyeri 'Of of of' dedirtti!

Şu sıralar Mahkum dizisinde boy gösteren Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni rekoru kırıyor. Gece mavisi büstiyeri ile herkesin aklını alan ünlü isme, yorum yağdı.

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Mahkum dizisi, FOX ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın başrolünde yer aldığı dizi, izlenme oranıyla dikkat çekiyor.

Dizide Büge Yesari karkaterine hayat veren ve Türkiye'nin ikinci Türkan Şoray'ı olarak adlandırılan Melike İpe Yalova ise güzelliği ile göz dolduruyor.

29 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Ekrana ilk olarak efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Isabella olarak çıkan Yalova, zaman içerisinde başarısını artırdı.

Ardından Karadayı'ya geçen Melike İpek Yalova, asıl çıkışını ise uzun süre hayat verdiği Müjgan karakteri sayesinde yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Mahkum'a geçen Yalova, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile her zaman ilgi gören Melike İpek Yalova'nın gece mavisi büstiyeri, herkesin aklını başından aldı.

Oyuncunun son pozuna hayranlarından binlerce yorum ve beğeni gelirken, "Of" demeden geçilemedi.

Melike İpek Yalova'nın son pozu

Çember, İnsanlık Suçu ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde yer alan Melike İpek Yalova, Türkan Şoray'a benzetiliyordu.

Türkan Şoray'a benzerliği ve güzelliği ile sıklıkla gündeme getirilen Yalova, Büge Yesari karakteri ile Mahkum'da boy gösteriyor.

Büge Yesari karakteri sayesinde sosyal medyadan gündem olan Yalova, verdiği pozlarla bir kez daha gündem oldu.

Kusursuz makyajı, fiziği ve giydiği büstiyeri ile fizik şov yapan Melike İpek Yalova, görenleri etkiledi. Yalova'nın hayranları, "Türkiye'nin ikinci Şoray'ı çok güzelsin" tarzında övgü dolu yorumlar yaptı.

İşte o kare