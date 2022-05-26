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    • 'Karan asıl dedesine çekmiş' Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası karizmasıyla büyüledi...

    'Karan asıl dedesine çekmiş' Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası karizmasıyla büyüledi...

    Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in yakışıklılığını nereden aldığı belli oldu. Ünlü oyuncunun babasını görenler, benzerlikleri karşısına hayrete düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 14:24
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    'Karan asıl dedesine çekmiş' Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası karizmasıyla büyüledi...

    3 sezondur ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, oyunculuğu kadar karizmasıyla da dillerde.

    Meslektaşı Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit'in Karan adında bir oğlu bulunuyor.

    Yüz hatları ve fiziğiyle beğeni toplayan Özçivit'in özel hayatı ve aile yaşantısı her daim merak ediliyor.

    Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit de şimdiden ilgi odağı olmuş durumda.

    Karan'ı görenler babasına benzetiyor ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getiriyor.

    Burak Özçivit'in babası

    Ta ki, Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görene kadar.

    Ailesini kameralardan uzak tutan Özçivit'in takipçileri, babasını görünce gözlerine inanamıyor. Simaları neredeyse aynı olan baba-oğul, "karizma genetikmiş" yorumlarını çok sık alıyor.

    İşte Karan'ın dedesi, Fahriye Evcen'in kayınpederi, Burak Özçivit'in babası...

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #1

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #2

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #3

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #4

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #5

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #6

    Karan asıl dedesine çekmiş Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in babası karizmasıyla büyüledi... #7

     


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