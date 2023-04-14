Karan yeni yaşını kutladı! Fahriye Evcen küçük Kerem'i doğum gününde gösterdi: "Tombiş mi tombiş" Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, 4 yaşına girdi. Karan'ın yeni yaşına özel kutlama yapan Evcen, fotoğraf karesine küçük oğlu Kerem ile birlikte dahil oldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı. Karan'ıun doğum günü için parti düzenleyen Evcen, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bazı kesimler tarafından annesine bazı kesimler tarafından ise babasına benzetilen Karan, yakışıklı bir delikanlı olma yolunda ilerliyor.

Basından çok fazla uzak tutulmayan Karan'ı anne Fahriye Evcen daha çok paylaşıyor.

Hayranları için sık sık paylaşım yapan Evcen, oğlu Kerem'in yüzünü ise henüz sosyal medyadan paylaşmadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in hayranları ise küçük Kerem'in kime benzediğini merak etmeye başladı.

Fahriye Evcen, Karan'ın doğum gününde oğlu Kerem ile birlikte poz verince sosyal medya yıkıldı.

Fahriye Evcen, Kerem'i kucağından indirmedi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan'ın doğum günü için konsept bir parti teması belirledi. Bu temaya uygun giyinen çift, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Karan'ın doğum günü kareleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilirken, Karan'ın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen ayrıca, küçük oğlu Kerem ile de poz verdi. Kerem'in yüzüne emoji koyan, Evcen, hayranlarını bir süre daha merak ettirecek gibi duruyor.

Ancak Kerem'in tombul halleri dikkatlerden de kaçmadı.