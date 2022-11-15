Karayip Korsanları'nın yeni filminden kötü haber! Margot Robbie'ın rol alacağı Karayip Korsanları iptal edildi

Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı Karayip Korsanları yeni filminde Margot Robbie'ın rol alacağı açıklanmıştı. Ancak sevilen film serisinin yeni filminden iptal haberi geldi.

Margot Robbie’nin başrolünde yer alacağı yeni "Karayip Korsanları" filmi hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi. Açıklanan bilgilere göre daha önce Johnny Depp'in rol aldığı ve son olarak Margot Robbie’nin başrolde olacağı açıklanan film iptal edildi.

Karayip Korsanları'nın yeni filmi iptal edildi!

Konu ile ilgili Robbie, Robbie Vanity Fair’a verilen demeçte, Disney’in artık proje ile ilgilenmediğini söyledi. Buna göre Robbie, "Bir fikrimiz vardı. Onu bir süre geliştirdik. Oldukça güzel olacağını düşündüğümüz, daha çok kadın liderliğinde -ancak tamamen kadın da değil, sadece o türden bir hikâye- geliştirmek istiyorduk. Gerçekten harika olacağını düşündük. Ama sanırım artık bunu yapmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Johnny Depp tekliflere sıcak bakmıyordu

Eklenen yeni karakterlerle tamamen orijinal bir hikaye olarak adlandırılan yeni Karayip Korsanları'nın senaryosunu Christina Hodson kaleme almaktaydı. Filme daha önce Johnny Depp'in geri dönüş yapıp yapmayacağı çokça konuşulmuş ama ünlü aktörün Disney'e sinirli olması sebebiyle teklifleri kabul etmek istemediği bilinmekteydi. Son olarak Disney'in Depp'e yeni bir teklifte bulunup bulunmayacağı ise merak ediliyor.

"Johnny Depp'siz Karayip Korsanları mı olur?"

Sosyal medyada paylaşımda bulunan pek çok hayran ise yeni filmin iptal olmasından mutlu olduğunu açıkladı. Kimi hayranlar "İptal olmasına üzüldüm" derken, bir çoğu "Johnny Depp'siz Karayip Korsanları mı olur?" şeklinde serzenişte bulundu.