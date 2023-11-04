Adliyede üzerine yürüdü! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun birbirine girdiği iddia edildi! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun adliyede ifadelerinin alınmasını beklerken birbirlerine girdiği iddia edildi..

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Son haftaların en çok konuşulan olayları arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması gündemden düşmüyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun adliyede birbirine girdiği belirtiliyor.

Gazeteci Uğur Kotan'ın iddiasına göre Sıla Doğu yaşanan olaylardan sorumlu tuttuğu kardeşi Dilan Polat'ın üzerine yürüdü.

İki kız kardeş adliyede savcı tarafından ifadelerinin alınmasını beklerken birbirine girdi.

Sıla Doğu'nun "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek Dilan Polat'ın üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Namaz kılarken görüntüsünü paylaşmıştı

Dilan Polat, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu madde kullandığını söyledikten sonra gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kılarken fotoğrafını paylaşarak dikkat çekmişti.

Dilan Polat paylaşımında "Sanki ilk kez namaz kılıyor gibi algılayacaklar, algılasınlar her cuma dahil olmak üzere şükür namazı kılar paylaşır paylaşmaz. Kendi ile Allah arasında herkesin amel defteri sual Allah'tan, kuldan değil" ifadelerine yer vermişti.