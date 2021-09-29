Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı: Doruk ölümle burun buruna!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 22. bölümünden ikinci fragman geldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Doruk'un kaza yaptığı görüldü. İşte Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı dizinin son bölümünde, silahlı saldırıya uğrayan Şengül ve Oğulcan'ın akıbeti merak konusu olurken Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi.

Yayınlanan fragmanda, Asiye ile zor bir durumdan geçen Doruk'un kaza yaparak ölümle burun buruna gelmesi dizinin sıkı takipçilerini korkuttu. İşte Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 22. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KARDEŞLERİM 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur.

Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez.

Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.