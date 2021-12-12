Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı: Berk'in babası Resul Özkaya göründü!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Akif, Berk'in babası Resul Özkaya ile ortak olma planları yapıyor. İşte Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 11 Aralık Cumartesi akşamı 32. bölümüyle ekranlara geldi.

Soluksuz izlenen bölümün ardından dizinin merakla beklenen 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu'nun, Berk'in babası Resul Özkaya rolüyle diziye dahil olduğu görüldü.

Öte yandan Akif, Berk'in babası Resul Özkaya ile ortak olmak için planlar yaparken Berk'in annesinin Resul ile boşanacaklarını açıklaması dikkati çekti.

Doruk'un, Süsen'in kendisini hırsızlıkla suçlamasına üzülen Ömer'e, ''Bu kadar bozulduğuna göre sen de Süsen'den hoşlanıyordun galiba.'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 33. Bölüm Fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 32.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İnceldiğimiz yerden değil, incindiğimiz yerden kopuyoruz."

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır.

Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.