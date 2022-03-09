Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı: Özge Doruk ile Asiye'nin arasına girdi, Berk ile Aybike vedalaşıyor!

Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı: Özge Doruk ile Asiye'nin arasına girdi, Berk ile Aybike vedalaşıyor!

Kardeşlerim dizisinin 43. bölüm 2. fragmanında; Özge'nin Doruk ile Asiye'nin arasına girmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan Berk'in annesi Ayla, Aybike'ye Berk'ten ayrılması için seçenek sundu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 12 Mart Cumartesi akşamı 43. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizinin merakla beklenen 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Özge, ''Bırak şu Asiye'yi. Kurtul ondan artık.'' diyerek Doruk ile Asiye'nin arasına girmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan Berk'in annesi Ayla, Aybike'ye ''Berk ile olan arkadaşlığından rahatsızım. Seçim senin.'' diyerek Aybike'yi zor durumda bıraktı. Berk ile Aybike'nin sarıldığı anlar ise vedalaşma olarak yorumlandı.

Doruk'un evine giden Özge, Doruk ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve Asiye bunu gördü.

Akif'in, Ömer'in babasını öldürdüğü anların görüntüleri, Berk'in babası Resul'e geçti. Resul'ün, ''Hamle sırası bende Akif.'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Doruk ise Asiye'nin endişelerini gidermek için Ömer'i takip etmeye başladı. İşte Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı VİDEO