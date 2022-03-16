Kardeşlerim 44. bölüm 2. fragmanı: Ömer'in mafya işi kardeşine mal oldu, Asiye vuruldu!

Kardeşlerim dizisinin 44. bölüm 2. fragmanında; Doruk ile Asiye'nin arasının düzeldiği görüldü. Fragmanın son sahnesine ise Asiye'nin vurulması damga vurdu. İşte Kardeşlerim 44. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 19 Mart Cumartesi akşamı 44. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizinin merakla beklenen 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; uzun zamandır araları bozuk olan Doruk ile Asiye'nin barıştığı görüldü.

Öte yandan Akif ile Nebahat, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Nebahat, mahkemede Akif'ten boşanmak istemediğini söyledi.

Akif'in katil olduğunu öğrenen Resul, bunu Nebahat'e söyledi. Nebahat ise Resul'ün kafasına sert bir cisimle vurup bayılttı.

Doruk, mafya işine bulaşan Ömer'i, ''Asiye'nin başına bir zarar gelirse seni mahvederim.'' diyerek tehdit etti.

Ömer'in işi bırakmasını kabullenemeyen mafya babası, ''Bana yanlış yapmayacaktın.'' diyerek silahını ateşledi.

Tam o sırada Asiye, Ömer'in önüne atladı ve kurşun Asiye'ye isabet etti. Peki Asiye ölecek mi? İşte Kardeşlerim 44. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 44. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO