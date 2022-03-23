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    • Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: Resul öldü, Berk deliye döndü! Asiye ise ölüm kalım savaşı veriyor...

    Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: Resul öldü, Berk deliye döndü! Asiye ise ölüm kalım savaşı veriyor...

    Kardeşlerim dizisinin 45. bölüm 2. fragmanında; babasının öldüğünü öğrenen Berk, deliye dönerken Asiye ameliyata alındı. Öte yandan Akif, suçunu Suzan'ın üstüne yıkıp Nebahat'e geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 22:25
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    Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: Resul öldü, Berk deliye döndü! Asiye ise ölüm kalım savaşı veriyor...

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizi, 26 Mart Cumartesi akşamı 45. bölümüyle ekranlara geldmeye hazırlanıyor.

    Dizinin merakla beklenen 45. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda; Akif ile kavga eden Resul, ayağı takılıp yere düştü ve kafasını sehpaya vurdu.

    Babasının öldüğünü öğrenen Berk, önce büyük bir şok yaşadı. Ancak durumu idrak edince deliye döndü.

    Akif ise her zamanki gibi yine suçunu örtbas etmeyi başardı ve Suzan'ın hapiste olduğu görüldü.

    Bu sahne, Akif'in kenfi suçunu Suzan'ın üstüne attığı ve Nebahat'e geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

    Öte yandan mafya tarafından vurulan Asiye, ameliyete alındı. Ömer'in çaresizliği ve ağlaması ise yürekleri sızlattı. İşte Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO


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