Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı: Kaan ölüm kalım savaşı veriyor, Süsen ortalarda yok!

Kardeşlerim dizisinin 47. bölüm fragmanında; yüksekten düşen Kaan'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fragmanda Süsen'e yer verilmemesi ise izleyicilerde merak uyandırdı.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizi, 2 Nisan Cumartesi akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Ömer'den gizlediği sırı daha fazla saklamak istemeyen Süsen'in hamlesi, kötü sonuçları beraberinde getirdi. Süsen'i engellemek isteyen Kaan ile Süsen, yüksekten aşağı düştü.

Son bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Kaan'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Akif, Kaan'ın başında ''Aslan oğlum dayan.'' diyerek gözyaşı dökerken Kaan'ın ''Beni seviyor musun, baba?'' sorusu yürekleri sızlattı.

Akif ise gözyaşları içinde ''Sevmek nedir oğlum? Ben sana canımı veririm lan.'' şeklinde cevap verdi.

Yaşananlar, Kaan karakterine hayat veren Eren Ören'in diziden ayrılacağına yönelik çıkan söylentileri doğrularken fragmanda Süsen'e yer verilmemesi dikkati çekti. İşte Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 47. Bölüm Fragmanı VİDEO

KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM ÖZETİ

"Sevgisi gökyüzü kadar büyük olanın, gülüşü de güneş kadar parlak olur."

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır.

Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur.

Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.