Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: Yine kim hastanelik olacak?

Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: Yine kim hastanelik olacak?

Kardeşlerim'in yayınlanan son fragmanında; Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi herkesin ilgisini çekti. Ömer ve Oğulcan disipline giderken, Harika'nın başı ise yine belaya girdi.

NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, tüm hızıyla devam ediyor.

Anne ve babasını bir kaza sonucu kaybeden 4 kardeşin hikayesini konu alan dizide; Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi isimler yer alıyor.

Her bölümünde ayrı bir hüzne sahne olan ve bazı oyuncularını kaybeden dizinin yayınlanan son fragmanı yine nefes kesti.

Yayınlanan son fragmanda; Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi herkesin beğenisini kazandı.

Akif ve Suzan'ın nikahı kıyılırken, Ömer ve Oğulcan'ın başı disiplin kurulu ile belaya girdi. İkilinin okuldan atılmaları gündeme geldi.

Emir arabası ile göle uçarken, Harika'nın ise "Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" sözleri dikkati çekti.

Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda seyircilerin "Yine kim hastanelik olacak?" "Şu kardeşler bir huzur bulamadı" tarzında gelen yorumları dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verdi. İşte Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı İZLE