Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı: Yine bir ölüm yine bir ayrılık...

Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı: Yine bir ölüm yine bir ayrılık...

Kardeşlerim'in yayınlanan yeni fragmanında; Doruk ve Berk'in kavgası pahalıya patladı. Kafasını havuz kenarına çarpan Berk, herkesi korkuttu. Akif ise Ömer ile anlaşma yaptı.

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonu ile geçtiğimiz hafta başladı.

Geçen sezondan önemli oyuncularını kaybeden dizi, yine heyecanlı anlara sahne oluyor.

Yeni sezonun ardından yayınlanan ilk fragmanda; Doruk ve Berk'in arasındaki kavganın sonucu ağır oldu.

Berk'in baygın yattığını görenler şoke girerken, Doruk ise yakayı ele verdi ve kendisini suçlamaya başladı.

Berk'in son durumu merak edilirken, Ömer ise Akif ile anlaşma yaptı. Akif'in yeni planlarına alet olan Ömer, kardeşlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı....

Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı İZLE