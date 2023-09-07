Kardeşlerim 95. bölüm fragmanı! Doruk'un ölüm anı ortaya çıktı, ASDOR bitti! Asiye dayanmadı Kardeşlerim dizisinin yayınlanan yeni sezon fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Doruk'un ölümüyle bir sayfa kapanırken, Asiye ise yaşadığı acıya dayanamadı.

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ensonhaber.com

NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlnıyor.

Yayınlanan her bölümle reyting rekorları kıran dizi, Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran'ın ayrılışını ekrana taşıyacak.

Yayınlanan yeni sezon fragmanında; Doruk'un babasıyla kavga etmesi sonucunda kaza geçirdiği görüldü.

Geçirdiği kazadan kurtulamayan ve hastanede hayatını kaybeden Doruk ise Asiye'yi gözyaşlarına boğdu.

ASDOR bitti

Doruk'un ölümünü kaldıramayan ve bayılan Asiye'yi kardeşleri sakinleştirmeye çalıştı.

3 sezon boyunca ASDOR olarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan ikilinin ayrılığının diziye nasıl yansıyacağı ise merak konusu...